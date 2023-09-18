В зоне СВО испытают композитный дрон-камикадзе

«Мы передали “Царским волкам” пару наших “БАС-80”, чтобы коллеги в ходе опытно-боевой эксплуатации смогли найти наилучшие способы его применения, а также порекомендовали, какие комплектующие лучше установить исходя из условий эксплуатации», — сказал он.
Дудоров отметил, что за счет применения композитных материалов (БПЛА производится из карбона или стеклопластика) «БАС-80» удалось сделать максимально легким и компактным. Вес дрона — 1,7 килограмма, благодаря конструкции со складными крыльями он может помещаться в тубус, в котором и переносится оператором.
Запуск дрона осуществляется за счет стартового порохового заряда. Полезная нагрузка «БАС-80» — 500 грамм, с возможностью увеличения до 2 килограмм.
По словам собеседника агентства, испытания дрона-камикадзе проходят успешно. В ходе них «БАС-80» подтвердил свои технические характеристики: максимальная скорость полета — до 130 километров в час, высота полета — до 200 метров, дальность — до 30 километров.
Группа «Царские волки» оказывает военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР. Советники тесно взаимодействуют с разработчиками различной военной техники и комплексов, основная задача — оперативное внедрение новых образцов в рамках спецоперации.