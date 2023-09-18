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04:33 (мск), источник: © РИА Новости

В зоне СВО испытают композитный дрон-камикадзе

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Дроны-камикадзе со складными крыльями «БАС-80», собранные из композитных материалов, переданы военным для испытаний в зоне спецоперации на Украине, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор НПО «Андроидная техника» — предприятия-разработчика беспилотника — Евгений Дудоров.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы передали “Царским волкам” пару наших “БАС-80”, чтобы коллеги в ходе опытно-боевой эксплуатации смогли найти наилучшие способы его применения, а также порекомендовали, какие комплектующие лучше установить исходя из условий эксплуатации», — сказал он.

Дудоров отметил, что за счет применения композитных материалов (БПЛА производится из карбона или стеклопластика) «БАС-80» удалось сделать максимально легким и компактным. Вес дрона — 1,7 килограмма, благодаря конструкции со складными крыльями он может помещаться в тубус, в котором и переносится оператором.

Запуск дрона осуществляется за счет стартового порохового заряда. Полезная нагрузка «БАС-80» — 500 грамм, с возможностью увеличения до 2 килограмм.

По словам собеседника агентства, испытания дрона-камикадзе проходят успешно. В ходе них «БАС-80» подтвердил свои технические характеристики: максимальная скорость полета — до 130 километров в час, высота полета — до 200 метров, дальность — до 30 километров.

Группа «Царские волки» оказывает военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР. Советники тесно взаимодействуют с разработчиками различной военной техники и комплексов, основная задача — оперативное внедрение новых образцов в рамках спецоперации.

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