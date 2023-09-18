Адвокат командира «Ахмата» просит СК возбудить дело о дискредитации армии

Поводом для подачи заявления стали публикации аудиосообщений в одном из телеграм-каналов, в которых вбрасывалась информация о якобы имевшем место межнациональном конфликте внутри спецназа «Ахмат» на межнациональной почве.
«Я направил по электронной почте заявление о возбуждении уголовного дела по факту попытки разжигания межнациональной розни и дискредитации вооруженных сил РФ руководителю Следственного комитета России генералу юстиции Александру Ивановичу Бастрыкину», — рассказал Шапиро. Он добавил, что обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой взять дело под личный контроль.
Шапиро считает, что данные действия можно квалифицировать как публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ (280.3 УК РФ). Санкция статьи 280.3 УК РФ предусматривает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы. «Распространенные в телеграм-канале сведения являются недостоверными, порочащими вооруженные силы Российской Федерации, а именно спецназ “Ахмат”, входящий во второй армейский корпус ВС МО РФ», — заметил Шапиро.
Он назвал аудиосообщения сфабрикованными теми, кто «фактически действует в интересах украинской армии, пытаясь посеять раздор внутри российского подразделения в сложных боевых условиях». По словам адвоката, правоохранительные органы должны установить всех причастных «к этому мерзкому поступку и разобраться с ними на корню».
Сам командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил РИА Новости, что независимо от национальности все бойцы его подразделения равны. «Все мужественно выполняют свой долг и являются для меня настоящими героями и патриотами России. И русские, и чеченцы, и буряты и все другие национальности в “Ахмате” и в других подразделениях», — сказал Алаудинов.