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Спецоперация на Украине
10:30 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ обстреляли Курскую область, повреждены 11 жилых домов

ВОРОНЕЖ, 18 сен — РИА Новости. Одиннадцать жилых домов получили повреждения при обстреле поселка Теткино Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Поселок Теткино Глушковского района дважды за утро был обстрелян со стороны Украины. Всего зафиксирован 21 прилет. <…> Повреждены крыши, фасады, ограждения 11 жилых домов. Обязательно окажем собственникам помощь в ремонте», — написал руководитель области.

Также повреждены коммуникации, некоторые улицы в поселке остались без электричества, воды и газа.

Теткино обстреливали со стороны Украины и в воскресенье — повреждения получила подстанция, часть поселка обесточило.

Вечером в субботу под ударами ВСУ оказались Суджанский и Кореневский районы, житель села Плехово получил смертельное осколочное ранение.

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