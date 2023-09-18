ВСУ обстреляли Курскую область, повреждены 11 жилых домов

«Поселок Теткино Глушковского района дважды за утро был обстрелян со стороны Украины. Всего зафиксирован 21 прилет. <…> Повреждены крыши, фасады, ограждения 11 жилых домов. Обязательно окажем собственникам помощь в ремонте», — написал руководитель области.
Также повреждены коммуникации, некоторые улицы в поселке остались без электричества, воды и газа.
Теткино обстреливали со стороны Украины и в воскресенье — повреждения получила подстанция, часть поселка обесточило.
Вечером в субботу под ударами ВСУ оказались Суджанский и Кореневский районы, житель села Плехово получил смертельное осколочное ранение.