ВСУ потеряли два танка при попытке атаковать у Работино

«Украинские боевики под прикрытием двух танков пошли в атаку восточнее села Работино. Танки взорвались на наших новых минных заграждениях, после чего пехота, которая шла за ними, побежала кто куда. Кто остался жив, попрятались по лесопосадкам, их несколько часов накрывали прицельным минометным огнем и прочими средствами огневого поражения. Те, кто остался в живых, им повезло, если смогли уйти назад», — сказал Рогов.
По его словам, большая часть украинского взвода была уничтожена.
Накануне Минобороны РФ сообщало, что на запорожском направлении российскими подразделениями отражена атака штурмовой группы 47-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино. В том же районе, а также около Вербового нанесено огневое поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой, 71-й егерской и 47-й механизированной бригад Украины, в ходе боевых действий потери противника за сутки составили до 140 военнослужащих.