Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 15.45 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять ракет из РСЗО», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Киевский — в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.