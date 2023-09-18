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16:14 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО

ДОНЕЦК, 18 сен — РИА Новости. Украинские войска в 15.45 выпустили пять ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 15.45 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять ракет из РСЗО», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.

Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.

Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Киевский — в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

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