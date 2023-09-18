19:03 (мск), источник: © РИА Новости
ВСУ обстреляли Донецк, погиб мирный житель
ДОНЕЦК, 18 сен — РИА Новости. Мужчина погиб при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, написал мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале.
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«При обстреле Петровского района по улице Углегорская, возле остановки общественного транспорта, погиб мужчина 1993 года рождения», — сообщил Кулемзин.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.