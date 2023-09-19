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05:09 (мск), источник: © РИА Новости

В России начались испытания гиперзвукового снайперского патрона

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В России стартовали испытания гиперзвукового снайперского патрона, способного в перспективе развивать скорость свыше 1500 метров в секунду, сообщил РИА Новости руководитель разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев.

Источник: РИА "Новости"

«Lobaev Arms возобновила разработку и уже вышла на испытания условно гиперзвукового патрона. На предприятии проводятся его скоростные и кучностные испытания», — сказал Лобаев.

Собеседник агентства пояснил, что патрон пока называется «условно гиперзвуковым», поскольку сегодня летает «на грани» гиперзвуковой скорости.

«Мы можем его выпускать в пограничном с гиперзвуковым вариантом или собственно выходить на гиперзвук. Данное решение мы будем принимать по итогам испытаний, когда определится масса серийного изделия. Гиперзвук начинается со скорости свыше 1500 метров в секунду (выше пяти чисел Маха), высокоскоростным снайперским патроном считается патрон, летящий со скоростью 900 метров в секунду», — отметил оружейник.

По словам Лобаева, компания ранее приостановила проект гиперзвукового патрона ранее из-за необходимости наращивать серийное производство существующих образцов оружия по гособоронзаказу, но сегодня работы над ним возобновились, поскольку ВСУ начали активно применять на поле боя новые патроны калибра 10×100 миллиметров.

«Противник применяет этот калибр на дальностях за пределами зоны поражения винтовок калибра Cheytac (10,3×77 миллиметров. — Прим. ред.), то есть на расстоянии 2,4−2,6 километра. Опасность этих патронов в том, что они пробивают любые средства индивидуальной бронезащиты на дальности 1,7−1,8 километра, даже не бронебойной пулей», — пояснил он.

Специализирующаяся на производстве гражданского и служебного снайперского оружия Lobaev Arms (Таруса, Калужская область) стала первым в истории России частным оборонным предприятием.

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