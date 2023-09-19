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11:45 (мск), источник: © РИА Новости

Российские войска уничтожили колонну бронетехники ВСУ

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российские войска уничтожили в Запорожской области колонну бронетехники ВСУ, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«Только что переговорил с командованием наших подразделений на Ореховском направлении. Сегодня около пяти утра наша разведка вскрыла движение бронегрупп противника в направлении Работино, вся колонна была уничтожена», — говорится в публикации.

Ситуация на Запорожском направлении — самая напряженная сейчас на линии боевого соприкосновения. У небольшого села Работино Украина в рамках попытки контрнаступления ввела в бой стратегические резервы, подготовленные странами НАТО и вооруженные западной техникой.

По оценкам специалистов, ВСУ ожесточенно пытаются занять Работино, чтобы открыть себе дорогу на Токмак.

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