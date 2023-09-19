Российские войска уничтожили колонну бронетехники ВСУ

«Только что переговорил с командованием наших подразделений на Ореховском направлении. Сегодня около пяти утра наша разведка вскрыла движение бронегрупп противника в направлении Работино, вся колонна была уничтожена», — говорится в публикации.
Ситуация на Запорожском направлении — самая напряженная сейчас на линии боевого соприкосновения. У небольшого села Работино Украина в рамках попытки контрнаступления ввела в бой стратегические резервы, подготовленные странами НАТО и вооруженные западной техникой.
По оценкам специалистов, ВСУ ожесточенно пытаются занять Работино, чтобы открыть себе дорогу на Токмак.