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14:14 (мск), источник: ТАСС

Минобороны РФ сообщило об «огромных потерях» ВСУ в Клещеевке

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут «огромные потери» в Клещеевке в результате активных действий российских военных, сообщили в Минобороны (МО) РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«Результаты активных действий российских военнослужащих в Клещеевке и огромные потери украинских боевиков на улицах и в зданиях поселка», — прокомментировали в военном ведомстве опубликованные видеокадры с потерями противника.

Как сообщили в МО РФ накануне, подразделения Южной группировки войск за минувшие сутки отразили шесть атак ВСУ на донецком направлении в районах населенных пунктов Клещеевка, Веселое, Майорск, Марьинка и Водяное, потери противника составили до 255 военнослужащих.

16 сентября в российском военном ведомстве сообщали, что ВСУ не отказались от планов по охвату Артемовска, продолжали штурмовые действия, безуспешно пытались вытеснить войска РФ из Клещеевки и Андреевки.

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