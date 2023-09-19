Минобороны РФ сообщило об «огромных потерях» ВСУ в Клещеевке

«Результаты активных действий российских военнослужащих в Клещеевке и огромные потери украинских боевиков на улицах и в зданиях поселка», — прокомментировали в военном ведомстве опубликованные видеокадры с потерями противника.
Как сообщили в МО РФ накануне, подразделения Южной группировки войск за минувшие сутки отразили шесть атак ВСУ на донецком направлении в районах населенных пунктов Клещеевка, Веселое, Майорск, Марьинка и Водяное, потери противника составили до 255 военнослужащих.
16 сентября в российском военном ведомстве сообщали, что ВСУ не отказались от планов по охвату Артемовска, продолжали штурмовые действия, безуспешно пытались вытеснить войска РФ из Клещеевки и Андреевки.