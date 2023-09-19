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14:33 (мск), источник: Ведомости

Минобороны заявило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

Спецоперация на Украине

Российские военные пресекли попытку атаки Киева около 13:00 мск.

Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что беспилотник был сбит на подлете к Белгороду. По предварительным данным, никто не пострадал. Также пока не зафиксированы разрушения в результате инцидента.

Ранее 19 сентября Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Брянской областью. Губернатор Александр Богомаз уточнил, что это произошло над Суземским районом. Пострадавших и разрушений нет, добавил он.

В ночь на 19 сентября система ПВО сбила три воздушные цели в Шебекинском городском округе Белгородской области. Как сообщил Гладков, по предварительным данным, никто не пострадал. Были повреждены линии электропередачи.

Белгородская и Брянская области регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионах установлен средний уровень реагирования. В областях бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.

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