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«На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск “Центр”, ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское Донецкой Народной Республики и южнее населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики», — уточнили в ведомстве.
Всего Киев потерял на этом направлении за минувшие сутки до 65 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицу Д-20.
Министерство рассказало о ситуации на других участках линии фронта.
Запорожское и Южно-Донецкое направления
Вооруженные силы отразили атаку 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое в Запорожской области.
«Также нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Чаривное, Белогорье и Новоданиловка Запорожской области», — сообщили в ведомстве.
Российские военные уничтожили на Запорожском направлении: более 175 украинских военных; две боевые бронированные машины и два автомобиля; две польские самоходные артиллерийские установки Krab; артиллерийскую систему М777 производства США, самоходную гаубицу «Акация», две гаубицы Д-30, а также орудия «Мста-Б» и Д-20.
Кроме того, российским военным удалось отбить атаку ВСУ в районе населенного пункта Старомайорское в ДНР.
«Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 110-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области», — указали в министерстве.
Киев потерял на Южно-Донецком направлении свыше 115 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубицу «Мста-Б».
Донецкое и Купянское направления
Бойцы Южной группировки войск отбили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Майорска и Каменки в Донецкой Народной Республике.
«Потери противника за сутки составили до 225 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля», — говорится в публикации.
Благодаря контрбатарейной борьбе артиллеристы уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, две американские артиллерийские системы М777, а также самоходную гаубицу «Гвоздика».
Западная группировка войск нанесла массированный удар по живой силе и технике противника возле Табаевки и Чернещины в Харьковской области, а также Стельмаховка в ЛНР. За минувшие сутки ВСУ потеряли на Купянском направлении до двадцати военных, два автомобиля и гаубицы: Д-20 и Д-30.
В Херсонской области российская армия уничтожила до 25 украинских военнослужащих, два автомобиля и две американские артиллерийские системы М777.
Кроме того, за минувшие сутки средства ПВО сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Новопокровки в Запорожской области, перехватили 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» и вывели из строя 38 беспилотников.