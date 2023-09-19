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15:19 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные отразили три атаки на Краснолиманском направлении

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российские военные отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости
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«На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск “Центр”, ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское Донецкой Народной Республики и южнее населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики», — уточнили в ведомстве.

Всего Киев потерял на этом направлении за минувшие сутки до 65 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицу Д-20.

Министерство рассказало о ситуации на других участках линии фронта.

Запорожское и Южно-Донецкое направления

Вооруженные силы отразили атаку 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое в Запорожской области.

«Также нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Чаривное, Белогорье и Новоданиловка Запорожской области», — сообщили в ведомстве.

Российские военные уничтожили на Запорожском направлении: более 175 украинских военных; две боевые бронированные машины и два автомобиля; две польские самоходные артиллерийские установки Krab; артиллерийскую систему М777 производства США, самоходную гаубицу «Акация», две гаубицы Д-30, а также орудия «Мста-Б» и Д-20.

Кроме того, российским военным удалось отбить атаку ВСУ в районе населенного пункта Старомайорское в ДНР.

«Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 110-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области», — указали в министерстве.

Киев потерял на Южно-Донецком направлении свыше 115 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубицу «Мста-Б».

Донецкое и Купянское направления

Бойцы Южной группировки войск отбили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Майорска и Каменки в Донецкой Народной Республике.

«Потери противника за сутки составили до 225 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля», — говорится в публикации.

Благодаря контрбатарейной борьбе артиллеристы уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, две американские артиллерийские системы М777, а также самоходную гаубицу «Гвоздика».

Западная группировка войск нанесла массированный удар по живой силе и технике противника возле Табаевки и Чернещины в Харьковской области, а также Стельмаховка в ЛНР. За минувшие сутки ВСУ потеряли на Купянском направлении до двадцати военных, два автомобиля и гаубицы: Д-20 и Д-30.

В Херсонской области российская армия уничтожила до 25 украинских военнослужащих, два автомобиля и две американские артиллерийские системы М777.

Кроме того, за минувшие сутки средства ПВО сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Новопокровки в Запорожской области, перехватили 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» и вывели из строя 38 беспилотников.

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