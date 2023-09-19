17:36 (мск), источник: Ведомости
Военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе. Главное
Баку наносит ракетные удары, Москва пытается согласовать контакты враждующих сторон.
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«Ведомости» приводят хронологию конфликта
МИД Азербайджана в 11:30 мск 19 сентября заявил о подрыве автомобилей госагентства автодорог и внутренних войск МВД Азербайджана в Ходжавендском районе в Карабахе. Погибли двое гражданских и четверо военнослужащих. Минобороны Азербайджана в 11:24 мск сообщило, что «формирования вооруженных сил Армении на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент», обстреляли из минометов и стрелкового оружия позиции азербайджанской армии на Агдамском направлении.
Министерство обороны Азербайджана в 13:22 мск объявило, что начало «антитеррористические мероприятия локального характера» с применением «высокоточного оружия» на передней линии и в глубине территории, подконтрольной непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).
Баку заверил, что наносит удары только по военным объектам и что российские миротворцы были проинформированы о начале операции. Там добавили, что Азербайджан видит разрешение ситуации в полном выводе армянских формирований и расформировании «незаконных» гражданских структур НКР.
В 13:26 мск Минобороны Азербайджана заявило об открытии гуманитарных коридоров для мирного населения непризнанной НКР, в том числе по Лачинской дороге в направлении Армении. Азербайджанские военные заверили в своем заявлении, что в районе операции «будет организована защита и охрана административных, социальных, образовательных, медицинских, религиозных и других объектов». Очевидцы событий, проживающие в НКР, заявили «Ведомостям», что фактически возможностей покинуть опасную зону на данный момент у них нет, сообщили также о постоянных взрывах и воздушной тревоге.
Минобороны непризнанной НКР заявило в 13:38 мск, что ВС Азербайджана ведут огонь по всей линии соприкосновения с 13:00, когда «нарушили режим прекращения огня вдоль всей протяженности линии соприкосновения, нанося ракетно-артиллерийские удары».
В 13:45 мск Минобороны Армении заявило, что Баку продолжает распространять «ложное утверждение, согласно которому в Нагорном Карабахе находятся подразделения ВС РА, военная техника и личный состав».
В 14:01 мск по телефону связались министры обороны Азербайджана и Турции Закир Гасанов и Яшар Гюлер. В 14:14 мск состоялся телефонный разговор между начальниками Генеральных штабов Азербайджана и Турции Керимом Велиевым и Метином Гюраком. Об этом сообщило Минобороны Азербайджана в своем Telegram.
МИД России в 14:10 мск заявил, что в Москве «глубоко обеспокоены» ситуацией в Карабахе, «настоятельно призывают» конфликтующие стороны «остановить кровопролитие, незамедлительно прекратить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования».
В 14:30 официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация о том, что Баку «заблаговременно» предупредил российских миротворцев о сегодняшней «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе, «не соответствует действительности». «Информация была доведена до российского контингента за несколько минут до начала боевых действий», — написала она в Telegram.
В 15:09 мск председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил в соцсети Х, что «сегодня из бывшей Нагорно-Карабахской области поступают ужасающие новости».
В 15:25 мск глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что «Евросоюз осуждает военную эскалацию вдоль линии соприкосновения и в других точках Карабаха». «Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий и призываем Азербайджан прекратить нынешние военные действия», — говорится в заявлении Борреля. Позже к немедленному прекращению огня призвал и спецпредставитель ЕС по кризису на Южном Кавказе Тойво Клаар.
В 15:42 мск Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении на Ходжавендском направлении радиолокационной станция (РЛС) P-18, «принадлежащей формированиям вооруженных сил Армении на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент». До этого азербайджанские военные опубликовали еще несколько видео с дронов с неопределенными пораженными целями, обозначенными как армянские военные объекты и позиции.
В 15:43 мск в опубликованном в Facebook (принадлежит Meta, запрещенной и признанной в России экстремистской организацией) Пашинян видеообращении заявил, что «Армения не участвует в военных действиях, у Армении нет армии в Нагорном Карабахе».
«В настоящее время мы не будем предпринимать никаких необдуманных действий. [Но] Азербайджан начал наземную операцию по этнической чистке армян Нагорного Карабаха, Армения никому не давала мандата на проведение этнических чисток в Нагорном Карабахе», — сказал он. Пашинян уточнил, что ожидает от российских миротворцев действий по стабилизации ситуации в Карабахе.
В 15:55 мск МИД Армении в своем Telegram заявил о начале Азербайджаном «очередной широкомасштабной агрессии против народа Нагорного Карабаха, чтобы довести до завершения свою политику этнических чисток», обвинил в обстрелах гражданских объектов Степанакерта и других населенных пунктов.
В 16:00 мск МИД Франции потребовал проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Нагорном Карабахе.
К 16:30 мск число пострадавших мирных жителей в результате обстрелов НКР со стороны Азербайджана достигло 23 человек, сообщил омбудсмен непризнанной республики Гегам Степанян.
В 16:35 мск пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле «действительно обеспокоены резкой эскалацией напряженности и началом боевых действий» и видят главную задачу в «обеспечении безопасности мирного населения Карабаха, речь, конечно же, идет об армянском населении».
Он также заявил, что Кремль призывает всех следовать положениям трехсторонних соглашений ноября 2020 года, «естественно принимая во внимание новые реалии — имеется в виду факт признания армянской стороной территории Азербайджана по состоянию на 1991 год».
«В первую очередь сейчас контакты осуществляются по линии наших военных, по линии других ведомств. Согласуется также общение и на более высоком уровне. По мере того, как будут достигнуты окончательные договоренности, мы будем вас незамедлительно информировать. В том числе возможны контакты на высшем уровне [президентов России, Армении и Азербайджана]», — сказал Песков.
По состоянию на 16:40 мск в Ереване у здания правительства Армении проходил митинг. Собравшиеся требуют у властей вмешаться в ситуацию в Нагорном Карабахе и признать независимость НКР.
В 17:00 мск Пашинян обсудил в телефонном разговоре ситуацию в Карабахе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
В 17:05 мск Пашинян созвонился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который подтвердил намерение Парижа созвать заседание СБ ООН.