Минздрав Армении сообщил о пострадавших в ходе беспорядков в Ереване

Пострадавшим на месте была оказана медпомощь, некоторые из них были госпитализированы. Точное количество пострадавших и характер их травм в сообщении не приводится.
Ранее в этот день в Ереване начались протестные акции на фоне отсутствия конкретных действий властей Армении на начавшиеся «антитеррористические мероприятия» со стороны Азербайджана на территории Нагорного Карабаха. Также сообщалось о столкновении протестующих с полицией, в частности, демонстранты пытались прорвать полицейское оцепление и попасть внутрь здания правительства республики, силовики в ответ применили светошумовые гранаты.
19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В МИД Азербайджана заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военнослужащих из Нагорного Карабаха.
На фоне происходящих событий официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга отметила, что Москва встревожена резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе.
Командование российских миротворцев призывает стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь и начать переговоры. Минобороны РФ также отметило, что российские миротворцы организовали эвакуацию населения из Нагорного Карабаха, а также оказание медицинской помощи всем пострадавшим.
Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992−1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.