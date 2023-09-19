Удаленная работа положительно влияет на климат Люди, которые трудятся из дома, сокращают выброс парниковых газов
Фоторепортажи
16На Гонконг обрушился сильнейший за 139 лет ливень
8Первое суперлуние 2023 года
Главное
Главные новости к вечеру 19 сентября
23:05 (мск), источник: Известия

Омбудсмен НКР сообщил о 25 погибших в результате обстрелов

В результате военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе погибло 25 человек, сообщил 19 сентября в соцсети Х (бывш. Twitter) уполномоченный по правам человека в республике Гегам Степанян.

Источник: РИА "Новости"

«По информации, полученной офисом защитника прав человека из морга Степанакерта, по состоянию на 20:00 в результате полномасштабной агрессии со стороны Азербайджана есть 25 погибших», — написал он.

По его словам, среди погибших двое мирных жителей.

Степанян добавил, что 138 человек получили ранения в Нагорном Карабахе, среди которых 29 мирных жителей, из них 11 — дети.

Он отметил, что из-за отсутствия топлива и связи осложнена доставка пострадавших и раненых в Степанакерт.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. МИД Азербайджана заявил, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских Вооруженных сил из Нагорного Карабаха и роспуск режима в Степанакерте.

Командование российских миротворцев призывало стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь и начать переговоры.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 19 сентября призвала Ереван и Баку прекратить военные действия и вернуться на путь дипломатического урегулирования конфликта. Она также напомнила, что власти Армении признали принадлежность территории Нагорного Карабаха Азербайджану.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992−1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Честная собственность: Франция не запретит въезд машин с российскими номерами
Тишь да гладь: какой окажется Dragonheir: Silent Gods
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта