Удаленная работа положительно влияет на климат Люди, которые трудятся из дома, сокращают выброс парниковых газов
Фоторепортажи
16На Гонконг обрушился сильнейший за 139 лет ливень
8Первое суперлуние 2023 года
23:10 (мск), источник: Ведомости

Минобороны сообщило о сбитых БПЛА над Белгородской и Орловской областями

Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Белгородской и Орловской областями, сообщило Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Атака была пресечена около 21:00 по мск, аппараты использовались для совершения террористической атаки.

«Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над Белгородской и Орловской областями», — говорится в сообщении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в свою очередь сообщил, что аппарат был сбит на подлете к Шебекино, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Это уже третья попытка атаковать Белгородскую область беспилотниками за сутки. Ранее дроны были перехвачены около 13:00 и 16:00 по мск.

Вечером 18 сентября система ПВО сбила три воздушные цели в Шебекинском городском округе Белгородской области. Как сообщил Гладков, по предварительным данным, никто не пострадал. Были повреждены линии электропередачи.

Белгородская и другие приграничные области регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионах установлен средний уровень реагирования. В областях бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Правительство сочло угрозой виртуальные мобильные номера
Госдума открыла сессию с обсуждения прошедших и предстоящих выборов
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта