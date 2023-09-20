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01:08 (мск), источник: Аргументы и факты

В МО РФ сообщили об уничтожении еще одного БПЛА над Белгородской областью

По данным ведомства, украинский дрон был ликвидирован дежурными средствами ПВО.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, 19 сентября около 23:45 по московскому времени была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на российской территории.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен», — отмечается в заявлении.

Ранее в министерстве сообщали о том, что вечером 19 сентября также был сбит беспилотник ВСУ над Белгородской областью. Еще два украинских дрона были ликвидированы на территории Орловской области.

До этого российские средства ПВО также отразили атаки украинских БПЛА на Крым.

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