Российские войска уничтожили штурмовиков «Азова»* под Красным Лиманом

«На Краснолиманском направлении, в районе Серебрянского лесничества, действиями подразделений группировки войск “Центр”, ударами авиации, огнем артиллерии нанесено поражение по штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения “Азов”*, — рассказал офицер.
Он уточнил, что потери противника на этом направлении составили до 50 военнослужащих. Кроме того, российские войска уничтожили боевую бронированную машину.
Кроме того, добавил Савчук, средства ПВО сбили реактивный снаряд РСЗО HIMARS. А бомбардировочная авиация ударила по четырем командно-наблюдательным пунктам в районах населенных пунктов Торское и Серебрянка, заключил собеседник агентства.
* Запрещенная в России террористическая организация.