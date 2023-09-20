09:10 (мск), источник: Коммерсантъ
В Балашихе в многоэтажке произошел взрыв
Взрыв прогремел в девятиэтажке в Балашихе, сообщает МЧС. В квартире на четвертом этаже взорвался газ. По предварительным данным, пострадал один человек.
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Инцидент произошел на ул. Октябрьская, д. 10. В результате взрыва обрушились третий и четвертый этажи. В единой дежурно-диспетческой службе добавили, что есть угроза обрушения конструкций на пятом и шестом этажах.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что повреждено не менее 10 квартир, есть задымление. На место выехал вице-губернатор области по безопасности.
Канал 112 передает, что жильцы первого и второго этажа эвакуировались из окон самостоятельно, сейчас эвакуируют остальных. Сотрудники МЧС приступили к разбору завалов.
Лаура Кеффер