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11:04 (мск), источник: ТАСС

Су-34 потерпел аварию в Воронежской области

По данным Минобороны, экипаж катапультировался.

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Самолет Су-34 потерпел аварию в Воронежской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«20 сентября 2023 года в Воронежской области около 10:00 при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-34. Экипаж самолета в составе двух человек катапультировался и эвакуирован на аэродром базирования. Угрозы их здоровью нет», — сказали в МО РФ.

Самолет упал вдали от населенных пунктов. На земле разрушений нет. Полет выполнялся без боекомплекта. Причиной аварии могла стать техническая неисправность, добавили в ведомстве.

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