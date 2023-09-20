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11:46 (мск), источник: Известия

Повторное обрушение произошло в пострадавшем от взрыва газа доме в Балашихе

Повторное обрушение произошло в доме в подмосковной Балашихе, где утром 20 сентября произошел взрыв газа. По информации «Известий», под завалами находятся трое спасателей. На них упал потолок, и их накрыло перекрытием.

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Сигнал о хлопке газовоздушной смеси поступил экстренным службам в 8:30. Инцидент произошел на четвертом этаже дома № 10 по улице Октябрьской. Обрушились три этажа дома — с третьего по пятый, разрушены два балкона, повреждено не менее 10 квартир.

До второго обрушения сообщалось, что количество пострадавших возросло до семи. Из них трое погибли, один передан медикам и еще трем оказана медицинская помощь на месте. Еще два человека оставались под завалами.

Спасателям удалось спасти из-под завалов пожилую женщину. Ее спустили при помощи спецтехники и передали медикам. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, под завалами остаются женщина и ребенок.

В региональном главке Следственного комитета РФ сообщили о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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