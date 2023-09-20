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11:59 (мск), источник: © РИА Новости

Умер художник Герман Мазурин, создавший образ дяди Степы

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российский и советский художник Герман Мазурин умер на 92-м году жизни, сообщила Российская академия художеств.

Источник: РИА "Новости"

«С глубочайшей печалью в Российской академии художеств узнали об уходе из жизни 19 сентября 2023 года заслуженного художника РСФСР, почетного члена Российской академии художеств, профессора Германа Алексеевича Мазурина», — говорится в публикации.

Дочь Мазурина Анна Горбашова также сообщила, что ее отец скончался.

Герман Мазурин родился 10 августа 1932 года в Пензе. Он создал и проиллюстрировал более 200 изданий, среди которых произведения российских и зарубежных писателей: «Дядя Степа» Сергея Михалкова, «Тимур и его команда» Аркадия Гайдара, «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» Марка Твена, «Маленькая Баба-Яга» Отфрида Пройслера, «Обломов» Ивана Гончарова, «Каштанка» Антона Чехова.

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