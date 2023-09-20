11:59 (мск), источник: © РИА Новости
Умер художник Герман Мазурин, создавший образ дяди Степы
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российский и советский художник Герман Мазурин умер на 92-м году жизни, сообщила Российская академия художеств.
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«С глубочайшей печалью в Российской академии художеств узнали об уходе из жизни 19 сентября 2023 года заслуженного художника РСФСР, почетного члена Российской академии художеств, профессора Германа Алексеевича Мазурина», — говорится в публикации.
Дочь Мазурина Анна Горбашова также сообщила, что ее отец скончался.
Герман Мазурин родился 10 августа 1932 года в Пензе. Он создал и проиллюстрировал более 200 изданий, среди которых произведения российских и зарубежных писателей: «Дядя Степа» Сергея Михалкова, «Тимур и его команда» Аркадия Гайдара, «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» Марка Твена, «Маленькая Баба-Яга» Отфрида Пройслера, «Обломов» Ивана Гончарова, «Каштанка» Антона Чехова.