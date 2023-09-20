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13:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Взрыв в многоэтажке Балашихи произошел после утечки газа в квартире

Причиной взрыва в многоэтажке в Балашихе, из-за которого погибли трое жителей дома, а при разборе завалов — еще двое спасателей, стала утечка газа в одной из квартир. Об этом ТАСС сообщили службы технадзора.

Источник: РИА "Новости"

«Основная версия — утечка газа в одной из квартир», — сообщили агентству. Очевидцы, с которыми говорил корреспондент, утверждают, что утечка была в квартире, в которой никто не жил.

Сегодня, 20 сентября, утром в доме № 10 на улице Октябрьской в Балашихе обрушились перекрытия сразу на трех этажах. Причиной стал взрыв. Повреждения получили не менее десяти квартир. Трое жителей дома погибли, еще четверых вытащили из-под завалов живыми. При разборе обломков дома обвалилась еще одна плита: погибли двое спасателей.

Следователи провели обыски в офисах управляющей и газовой компаний Балашихи. Следственный комитет возбудил дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Расследование передали управлению по расследованию особо важных дел главного следственного управления СКР по Подмосковью.

Анастасия Ларина

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