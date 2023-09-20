Российские системы ПВО перехватили четыре Storm Shadow в зоне СВО

«Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, огнем из стрелкового оружия за сутки перехвачены четыре крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и “Смерч”. Кроме того, уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Нагорное, Горловка, Михайловка Донецкой Народной Республики, Белогоровка, Карамзиновка, Волчеяровка Луганской народной республики, Новогоровка, Новое, Мирное Запорожской области, Подстепное и Казачьи Лагери Херсонской области», — говорится в сводке.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 475 украинских военных самолетов, 249 вертолетов, 6945 беспилотных летательных аппаратов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12009 танков и других боевых бронированных машин, 1152 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6462 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13262 единицы специальной военной автомобильной техники.