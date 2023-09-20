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14:42 (мск), источник: © РИА Новости

Российские системы ПВО перехватили четыре Storm Shadow в зоне СВО

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российские системы ПВО и радиоэлектронной борьбы за сутки сбили или посадили на землю 42 украинских беспилотника, 4 крылатые ракеты Storm Shadow и 5 снарядов РСЗО, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, огнем из стрелкового оружия за сутки перехвачены четыре крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и “Смерч”. Кроме того, уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Нагорное, Горловка, Михайловка Донецкой Народной Республики, Белогоровка, Карамзиновка, Волчеяровка Луганской народной республики, Новогоровка, Новое, Мирное Запорожской области, Подстепное и Казачьи Лагери Херсонской области», — говорится в сводке.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 475 украинских военных самолетов, 249 вертолетов, 6945 беспилотных летательных аппаратов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12009 танков и других боевых бронированных машин, 1152 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6462 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13262 единицы специальной военной автомобильной техники.

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