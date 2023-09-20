Эксперт назвал новую версию «Ланцета» неуязвимой для украинских систем ПВО

Так он прокомментировал публикацию Forbes, согласно которой ВСУ столкнулись с серьезными проблемами из-за российских беспилотников. Этот вывод обозреватель сделал на основе появившихся кадров поражения дроном украинского истребителя МиГ-29 на взлетно-посадочной полосе у Кривого Рога. Американский журналист предположил, что удар «мог стать боевым дебютом нового “Ланцета”.
«Развитие “Ланцетов” не останавливается. Судя по всему, речь идёт о новой доработке данного дрона-камикадзе, которая теперь может летать дольше, чем её предшественники, находившиеся в воздухе до 40 минут. Таким образом наши сухопутные войска получают эффективный инструмент, которым они могут работать по объектам противника на удалении от линии боевого соприкосновения», — сказал Леонков.
Эксперт отметил, что фактически российским разработчикам удалось превратить данный дрон-камикадзе в крылатую ракету ближнего действия, неуязвимую для ПВО противника. «Если точно известно местонахождение цели, то у ПВО противника практически нет шансов перехватить этот дрон. Высота полёта “Ланцета” — ниже 10 метров, тот же американский Patriot может сбивать цели на высоте до 20−30 метров. При этом такие дроны гораздо дешевле крылатых ракет», — подчеркнул собеседник агентства.
Барражирующие боеприпасы «Ланцет» разработала компания ZALA AERO. Они способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели. В версии «Изделие-52» такой беспилотник оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать, в версии «Изделие-51» дрон оснащен одним большим X-образным крылом.
Ранее главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров заявил, что новое поколение барражирующих боеприпасов «Ланцет» в версии «Изделие-53» будет практически неуязвимо для средств противодействия.