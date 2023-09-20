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15:23 (мск), источник: Ведомости

Развожаев сообщил об отражении ракетной атаки на Севастополь

Российские средства ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«По уточненной информации, наши службы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь. Сейчас в городе все спокойно», — написал он. Развожаев добавил, что информация о возможных повреждениях и пострадавших уточняется.

За час до этого губернатор сообщил, что в районе Севастопольской бухты используются табельные средства аэрозольной маскировки.

В 13:00 мск Развожаев заявил, что средства ПВО сбили беспилотники в селе Верхнесадовое и в поселке Кача. Обошлось без пострадавших. В Верхнесадовом в результате падения сбитого дрона загорелась трава, а в Каче были повреждены виноградники.

Ночью 13 сентября ВСУ выпустили 10 крылатых ракет по Севастополю, семь из них были сбиты ПВО. В результате попадания ракет были повреждены два корабля, находящиеся на ремонте на Севастопольском морском заводе. Оба судна будут восстановлены и продолжат боевую службу, уточнили в Минобороны РФ.

Кроме того, Развожаев сообщил о возникновении пожара на южной площадке предприятия из-за ракетной атаки. По его словам, в результате пострадали 24 человека.

В Крыму и Севастополе бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября по указу президента России Владимира Путина в регионах установлен средний уровень реагирования.

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