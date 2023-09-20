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22:01 (мск), источник: Известия

Стычки протестующих и полиции начались в Ереване

Столкновения протестующих и сотрудников полиции начались 20 сентября около здания правительства на площади Республики в центре Еревана. Трансляцию с места событий ведет RT.

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Демонстранты выкрикивают антиправительственные лозунги. Протестующие бросают яйца, бутылки и камни в сторону полицейских и здания правительства.

Правоохранители задерживают собравшихся с применением силы.

Накануне минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. Так, над Степанакертом были замечены ударные дроны армии Азербайджана, а в окрестностях города были слышны взрывы.

Из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе в Ереване начались протесты против премьер-министра Армении Никола Пашиняна с требованием об отставке. Граждане обвиняют его в предательстве и требуют признать республику.

Оппозиция Армении 20 сентября на митинге заявила о начале процесса отстранения от власти Пашиняна и его правительства. Оппозиционные силы решили сформировать национальный комитет, который будет ответственен за данный процесс.

Виновником конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) является Пашинян, заявил начальник управления международного сотрудничества Государственного университета управления Игорь Поляченко. По его мнению, Армения, подписав в Праге четырехстороннее соглашение, зафиксировала факт признания НКР территорией Азербайджана на бумаге. Таким образом, армянский премьер-министр стал инициатором очередной драмы армянского народа, добавил эксперт.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992−1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

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