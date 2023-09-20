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23:13 (мск), источник: © РИА Новости

Протестующие в Ереване начали расходиться с площади Республики

ЕРЕВАН, 20 сен — РИА Новости. В Ереване площадь, где располагается здание правительства Армении, опустела после стихийного митинга, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Акция протеста жителей республики, недовольных решениями армянских властей по Нагорному Карабаху, началась в районе 14:00 на площади Республики. Большинство людей собирались у здания правительства страны.

В течение дня между силовиками и протестующими проходили перепалки, пик которых пришелся на вечер. В районе 22:00 в полицию и спецназ полетели камни и бутылки, они в ответ закрывались щитами и задерживали участников манифестации.

В районе полуночи площадь практически опустела, при этом там остается часть участников акции, но активных действий они не предпринимают. Здание кабмина все еще находится под усиленной охраной.

В среду после объявления о договоренностях между Баку и Степанакертом о прекращении огня жители Еревана стали стягиваться на площадь Республики, где расположен комплекс административных зданий. Днем манифестанты перекрыли две ведущие туда улицы.

Сегодня Азербайджан заявил о завершении «антитеррористических мероприятий локального характера», которые инициировал накануне для «восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе». В качестве условия для перемирия Баку обозначил полное разоружение армянских формирований в регионе и вывод тяжелой техники. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что подразделений республики в Карабахе нет.

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