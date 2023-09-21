Суд перенес слушания по делу против Хантера Байдена

Как сообщил окружной суд, заседание переносится по просьбе представителей подзащитного.
Ранее суд потребовал от Хантера Байдена лично явиться на предварительные слушания 26 сентября.
Суд отказал Хантеру Байдену в ходатайстве об участии в заседании по видеосвязи, «чтобы не обеспечивать ему особого отношения».
Хантеру Байдену предъявили три обвинения в незаконном приобретении и хранении оружия, по версии следствия, в 2018 году при покупке пистолета «Кольт» он представил неверные данные, отрицая употребление наркотиков. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф 750 тысяч долларов.
Хантеру Байдену, который является первым в истории ребенком действующего президента США, против которого были выдвинуты обвинения, вменяют два эпизода «умышленной неуплаты налогов». По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту этих обвинений. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом «Кольт». Это также нарушает закон и грозит максимальным наказанием в виде десятилетнего тюремного срока.
Хантер Байден пошел на сделку со следствием касательно обвинений о неуплате налогов, а также согласился на досудебные меры в рамках дела о незаконном хранении оружия, что позволяло со временем вычеркнуть это обвинение из судебной истории, если Хантер будет придерживаться условий соглашения и пройдет программу реабилитации. Судья ранее не стала утверждать сделку.