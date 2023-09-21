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01:12 (мск), источник: © РИА Новости

Суд перенес слушания по делу против Хантера Байдена

ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости. Суд в штате Делавэр перенес на 3 октября предварительные слушания по делу о незаконном хранении оружия против сына президента США Хантера Байдена, говорится в постановлении инстанции.

Источник: AP 2023

Как сообщил окружной суд, заседание переносится по просьбе представителей подзащитного.

Ранее суд потребовал от Хантера Байдена лично явиться на предварительные слушания 26 сентября.

Суд отказал Хантеру Байдену в ходатайстве об участии в заседании по видеосвязи, «чтобы не обеспечивать ему особого отношения».

Хантеру Байдену предъявили три обвинения в незаконном приобретении и хранении оружия, по версии следствия, в 2018 году при покупке пистолета «Кольт» он представил неверные данные, отрицая употребление наркотиков. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф 750 тысяч долларов.

Хантеру Байдену, который является первым в истории ребенком действующего президента США, против которого были выдвинуты обвинения, вменяют два эпизода «умышленной неуплаты налогов». По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту этих обвинений. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом «Кольт». Это также нарушает закон и грозит максимальным наказанием в виде десятилетнего тюремного срока.

Хантер Байден пошел на сделку со следствием касательно обвинений о неуплате налогов, а также согласился на досудебные меры в рамках дела о незаконном хранении оружия, что позволяло со временем вычеркнуть это обвинение из судебной истории, если Хантер будет придерживаться условий соглашения и пройдет программу реабилитации. Судья ранее не стала утверждать сделку.

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