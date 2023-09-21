05:27 (мск), источник: Аргументы и факты
Танки Т-80 ликвидировали командный пункт ВСУ на купянском направлении
Работа из закрытых огневых позиций является приоритетной задачей для танкистов.
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Экипажи российских боевых машин Т-80 уничтожили командный пункт Вооружённых сил Украины на купянском направлении, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве рассказали, что мотострелковые подразделения танкистов группировки «Запад» выдвинулись на передний край обороны ВСУ и нанесли мощный огневой удар.
Российские военные должны были ликвидировать цели, где находились командный и опорный пункты противника.
«Выкатившись, боевые машины отработали по противнику. Получив подтверждение об уничтожении противника, экипажи скрылись за рельефом местности и убыли в район ожидания», — говорится в сообщении.
Командир танка Т-80 с позывным «Эксперт» рассказал, что работа ведётся с расстояния более десяти километров.
Ранее сообщалось, что российский оборонный комплекс вновь начнёт производить танки Т-80, которые в последнее время проходили модернизацию. Решение приняли в связи с эффективностью данных боевых машин в зоне специальной военной операции.