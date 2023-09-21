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10:53 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ под Херсоном

ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 21 сен — РИА Новости. Соединения группировки войск «Днепр» ударили по позициям ВСУ на Херсонском направлении: уничтожена лодка и несколько типов вооружения, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Уничтожены: лодка противника с пятью военнослужащими ВСУ, два 120-миллиметровых минометных расчета и боекомплект к ним, семь военнослужащих ВСУ уничтожены, пять получили ранения, гаубица М 777 с боекомплектом, три военнослужащих ВСУ ликвидированы, 4 ранены», — сказал собеседник агентства.

Вчера Минобороны заявило о ликвидации четырех диверсионно-разведывательных групп в районе населенного пункта Казацкое Херсонской области и островов Алешкинский и Переяславский. Потери противника составили свыше 60 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля.

Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США и одна гаубица Д-30.

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