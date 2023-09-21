Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ под Херсоном

«Уничтожены: лодка противника с пятью военнослужащими ВСУ, два 120-миллиметровых минометных расчета и боекомплект к ним, семь военнослужащих ВСУ уничтожены, пять получили ранения, гаубица М 777 с боекомплектом, три военнослужащих ВСУ ликвидированы, 4 ранены», — сказал собеседник агентства.
Вчера Минобороны заявило о ликвидации четырех диверсионно-разведывательных групп в районе населенного пункта Казацкое Херсонской области и островов Алешкинский и Переяславский. Потери противника составили свыше 60 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля.
Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США и одна гаубица Д-30.