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12:24 (мск), источник: © РИА Новости

Украинский танк обстрелял Брянскую область

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Украинский танк обстрелял территорию Чаусовского сельского поселения Погарского района Брянской области, сообщил РИА Новости глава райадминистрации Сергей Цыганок.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«Есть распоряжение о введении режима ЧС на территории Чаусовского сельского поселения. Мы ввели режим чрезвычайной ситуации, потому что в результате танковой атаки пострадало имущество физических и юридических лиц», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что это стандартная практика — после введения специального режима собственники поврежденного имущества обращаются с заявлениями, составляются сметы, проводятся экспертизы.

После сегодняшнего обстрела заявлений пока не поступало, уточнил Цыганок.

Чаусовское сельское поселение расположено в Погарском районе Брянской области. Он находится на границе с Черниговской областью Украины и периодически оказывается под обстрелами.

В Брянской области до особого распоряжения действует желтый уровень террористической опасности.

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