Украинский танк обстрелял Брянскую область

«Есть распоряжение о введении режима ЧС на территории Чаусовского сельского поселения. Мы ввели режим чрезвычайной ситуации, потому что в результате танковой атаки пострадало имущество физических и юридических лиц», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что это стандартная практика — после введения специального режима собственники поврежденного имущества обращаются с заявлениями, составляются сметы, проводятся экспертизы.
После сегодняшнего обстрела заявлений пока не поступало, уточнил Цыганок.
Чаусовское сельское поселение расположено в Погарском районе Брянской области. Он находится на границе с Черниговской областью Украины и периодически оказывается под обстрелами.
В Брянской области до особого распоряжения действует желтый уровень террористической опасности.