Источник: задержаны первые подозреваемые в гибели миротворцев в Карабахе

«Первые подозреваемые в преступлении задержаны», — сказал он.
Командира корпуса Вооруженных сил Азербайджана, подчиненные которого виновны в гибели российских военнослужащих, отстранили от обязанностей, добавил источник.
Накануне автомобиль с российскими миротворцами обстреляли в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе, военные погибли. На месте работают следователи, генеральные прокуратуры России и Азербайджана находятся в контакте.
Сегодня Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путин и принес извинения в связи с гибелью российских миротворцев. Он также предложил оказать материальную помощь семьям погибших. Алиев подчеркнул, что произошедшее расследуют самым тщательным образом, все виновные понесут наказание.
Российские миротворцы находятся в Карабахе в соответствии с трехсторонним азербайджано-армяно-российским соглашением от 10 ноября 2020 года. Контингент развернули вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора. Общая численность — 1960 военнослужащих.