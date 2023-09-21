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13:53 (мск), источник: © РИА Новости

Источник: задержаны первые подозреваемые в гибели миротворцев в Карабахе

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Подозреваемых в гибели российских миротворцев в Карабахе задержали, сообщил надежный источник в одном из российских силовых ведомств.

Источник: © РИА Новости

«Первые подозреваемые в преступлении задержаны», — сказал он.

Командира корпуса Вооруженных сил Азербайджана, подчиненные которого виновны в гибели российских военнослужащих, отстранили от обязанностей, добавил источник.

Накануне автомобиль с российскими миротворцами обстреляли в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе, военные погибли. На месте работают следователи, генеральные прокуратуры России и Азербайджана находятся в контакте.

Сегодня Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путин и принес извинения в связи с гибелью российских миротворцев. Он также предложил оказать материальную помощь семьям погибших. Алиев подчеркнул, что произошедшее расследуют самым тщательным образом, все виновные понесут наказание.

Российские миротворцы находятся в Карабахе в соответствии с трехсторонним азербайджано-армяно-российским соглашением от 10 ноября 2020 года. Контингент развернули вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора. Общая численность — 1960 военнослужащих.

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