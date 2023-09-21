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18:07 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: «контрнаступ» у Работино обернулся несоразмерно большими потерями ВСУ

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Число погибших украинских военных при контрнаступлении ВСУ в направлении Работино непропорционально занятой площади и будет только расти, пишет New York Times.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Изучив спутниковые снимки с поля боевых действий, авторы статьи пришли к выводу, что хотя точное количество погибших солдат неизвестно, цена за продвижение украинских войск в Работино «непропорциональна площади отвоеванных земель».

«Валютой контрнаступления являются боеприпасы, транспортные средства и человеческие жизни. Это то, что можно сказать наверняка: больше людей погибнет, больше зданий сгорит», — пишет издание. Газета также отмечает «огромные риски», с которыми столкнулось украинское наступление: без решительных успехов поддержка Запада может ослабнуть, и Киев может столкнуться с давлением с целью начала переговоров о прекращении огня.

Ранее в четверг секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал бессмысленным украинское контрнаступление: по его словам, киевский режим бросает своих военных на верную гибель.

Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: «контрнаступ» не то что буксует, «это провал». По его словам, в попытках «любой ценой добиться результата» Украина потеряла 71,5 тысячу военных — как будто «это не их люди». По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них — запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.

В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 — они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь «прекрасно горят».

На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на «гораздо большее число месяцев», и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка «кассет» ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

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