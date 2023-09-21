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15:30 (мск), источник: Ведомости

Минобороны: системы ПВО сбили 75 украинских беспилотников за сутки

Российские системы противовоздушной обороны в зоне ведения боевых действий уничтожили за сутки 75 дронов ВСУ. Это максимальное значение с начала спецоперации, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Уничтожены 75 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Мирное, Токмак, Червоногорка, Пологи Запорожской области; Волноваха, Артемовск, Золотаревка ДНР; Голиково, Лисичанск ЛНР; Ольшана Харьковской области, Новая Сбурьевка, Саги и Геройское Херсонской области», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Также за сутки системы ПВО сбили пять ракет Storm Shadow, четыре реактивных снаряда для РСЗО HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 102 районах. Украинские войска за сутки потеряли более 155 военных, в том числе диверсионно-разведывательную группу 126-й бригады территориальной обороны. Также в районе населенного пункта Калиново в ДНР ВС России уничтожили американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Ранее Минобороны сообщало, что за ночь над Крымом и акваторией Черного моря системы ПВО сбили 19 украинских беспилотников. Еще два дрона уничтожили над Белгородской и Орловской областями.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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