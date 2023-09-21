Гладков сообщил об обстреле второго за день села в Белгородской области

«Пострадавших нет. Один из снарядов прилетел на территорию одного из предприятий. Осколками снарядов посекло один автомобиль», — написал глава региона.
В первой половине дня Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Вязовое.
«Из мирных жителей никто не пострадал. Но есть прямое попадание снаряда в частный жилой дом — выбиты окна, повреждены фасад и крыша», — отметил Гладков.
По его словам, повреждения получили также линии газоснабжения и электропередачи. Из-за этого часть жителей сел Репяховка и Вязовое были отключены от электричества.
Село Новая Таволжанка расположено непосредственно у границы с Украиной. О его обстрелах после начала специальной военной операции глава региона сообщает регулярно.