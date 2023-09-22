06:18 (мск), источник: Life.ru
Система ПВО сбила беспилотник на подлёте к Туапсе
Система противовоздушной обороны уничтожила беспилотник над морем в городе Туапсе Краснодарского края. Как сообщили в администрации района, пострадавших нет.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«22 сентября в 04:30 и в 04:35 в Туапсе были произведены два пуска системой ПВО в сторону моря. По предварительным данным целью являлся беспилотный летательный аппарат — он уничтожен. На берегу повреждений и нарушений объектов инфраструктуры, зданий и сооружений нет», — заявили в администрации.
В результате происшествия никто не пострадал, жалоб от местных жителей не поступало.
Ранее Лайф сообщал, что утром 21 сентября в Адлерском районе Сочи вспыхнул пожар на нефтебазе, там загорелся резервуар с 1200 тоннами топлива. Возгорание было быстро ликвидировано, площадь пожара не превысила 100 квадратных метров.