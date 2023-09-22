«Более двух тысячи единиц британского вооружения могут содержать потенциально смертельно опасные материалы из асбеста в своих корпусах», — говорится в материале.
Журналисты указали, что вещество может быть в поставленных Киеву танках Challenger 2, боевых машинах пехоты Warrior и бронетранспортерах Bulldog.
Обозреватели подчеркнули, что асбест может вызвать смертельные заболевания, в том числе рак, если попадет к легкие.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: «контрнаступ» не то что буксует, «это провал». По его словам, в попытках «любой ценой добиться результата» Украина потеряла 71,5 тысячу военных — как будто «это не их люди». По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них — запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 — они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь «прекрасно горят».