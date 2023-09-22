12:27 (мск), источник: © РИА Новости
В ДНР украинским пленным дали встретиться с родственниками
ДОНЕЦК, 22 сен — РИА Новости. Власти и волонтеры ДНР устроили украинским военнопленным встречу с родными, сообщил корреспондент РИА Новости.
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«Это уже наша вторая встреча, это у нас уже масштабная встреча, здесь очень много людей. Приехали из Украины и украинцы, которые эмигрировали в Европу», — рассказала агентству волонтер Марина Шифона.
По ее словам, встречу устроили совместно с уполномоченным по правам человека ДНР Дарьей Морозовой.
По словам организаторов, на подготовку свидания ушло около двух месяцев.
Всего родственники приехали к семи пленным.
Один из них, Дмитрий, сдался в плен в феврале 2022 в Херсонской области. На вопрос о планах на будущее ответил: «Работать, жить, строить семью». Он пояснил, что не хочет по обмену возвращаться на Украину.
Решил остаться и еще один военнопленный ВСУ, уроженец Донбасса Валерий Шердиз, который сам пришел на российский фильтрационный пункт в селе Безыменное под Мариуполем весной 2022 года.
«Нам предоставили тут такую возможность — остаться, написать заявление, чтобы остаться на территории Российской Федерации. Я написал заявление, нет желания на обмен. Хотел бы остаться дома, я здесь родился и вырос, и в дальнейшем хотел бы остаться у себя дома», — объяснил он.
Некоторые пленные также отметили, что киевский режим не включает их в обменные списки.