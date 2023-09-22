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12:27 (мск), источник: © РИА Новости

В ДНР украинским пленным дали встретиться с родственниками

ДОНЕЦК, 22 сен — РИА Новости. Власти и волонтеры ДНР устроили украинским военнопленным встречу с родными, сообщил корреспондент РИА Новости.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Это уже наша вторая встреча, это у нас уже масштабная встреча, здесь очень много людей. Приехали из Украины и украинцы, которые эмигрировали в Европу», — рассказала агентству волонтер Марина Шифона.

По ее словам, встречу устроили совместно с уполномоченным по правам человека ДНР Дарьей Морозовой.

По словам организаторов, на подготовку свидания ушло около двух месяцев.

Всего родственники приехали к семи пленным.

Один из них, Дмитрий, сдался в плен в феврале 2022 в Херсонской области. На вопрос о планах на будущее ответил: «Работать, жить, строить семью». Он пояснил, что не хочет по обмену возвращаться на Украину.

Решил остаться и еще один военнопленный ВСУ, уроженец Донбасса Валерий Шердиз, который сам пришел на российский фильтрационный пункт в селе Безыменное под Мариуполем весной 2022 года.

«Нам предоставили тут такую возможность — остаться, написать заявление, чтобы остаться на территории Российской Федерации. Я написал заявление, нет желания на обмен. Хотел бы остаться дома, я здесь родился и вырос, и в дальнейшем хотел бы остаться у себя дома», — объяснил он.

Некоторые пленные также отметили, что киевский режим не включает их в обменные списки.

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