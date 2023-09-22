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11:54 (мск), источник: Ведомости

Следственный комитет России возбудил более 200 дел против иностранных наемников

Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении 200 иностранных наемников, выступающих на стороне Украины. Об этом сообщил информационный центр СК РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В рамках расследования уголовного дела о наемничестве собранные следствием доказательства позволили заочно предъявить обвинения еще 25 иностранцам, в их числе граждане Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии и других стран. Организована работа по розыску указанных лиц. Всего уголовное преследование осуществляется в отношении более 200 иностранных граждан», — говорится в сообщении.

Кроме того, следователи выяснили, что еще до начала спецоперации украинских военных инструктировали специалисты из Канады, Великобритании и США.

29 июня сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовные дела против 160 иностранных наемников из более 30 стран за участие в боевых действиях на стороне Украины.

14 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что наличие иностранных наемников в рядах ВСУ не изменит ход спецоперации.

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