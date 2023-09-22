Минобороны сообщило о попытке ракетной атаки ВСУ на Крым

Украина попыталась атаковать объекты на территории Крыма авиационными управляемыми ракетами и беспилотниками, сообщило Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО у западного побережья полуострова Крым обнаружены и уничтожены одна украинская управляемая ракета и два БПЛА самолетного типа», — заявили в ведомстве.
Инцидент произошел около 10:30 мск.
Ведомство не уточнило, есть ли пострадавшие или разрушения.
Приблизительно в это время движение машин по Крымскому мосту приостановили, около 11:00 оно было возобновлено.
Минобороны с начала Россией военной операции регулярно сообщает о попытках Украины атаковать объекты на территории Крыма. В частности, 2 сентября украинские беспилотники за ночь трижды попытались ударить по Крымскому мосту, о еще одной атаке дронами министерство сообщило спустя неделю, 9 сентября.
Ведомство отчиталось 14 сентября об уничтожении над полуостровом 11 беспилотников, а в ночь на 21 сентября — 22 аппаратов.
Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк в августе предупреждал, что атак «неопознанных дронов» на Россию будет становиться больше. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев говорил, что «нападение на Крым означает нападение на Россию и эскалацию конфликта».