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12:04 (мск), источник: РБК

Минобороны сообщило о попытке ракетной атаки ВСУ на Крым

ВСУ попытались ударить по Крыму «авиационными управляемыми ракетами и беспилотниками», военные сбили управляемую ракету и два дрона, отчиталось Минобороны. Утром ненадолго перекрыли движение по Крымскому мосту.

Спецоперация на Украине

Украина попыталась атаковать объекты на территории Крыма авиационными управляемыми ракетами и беспилотниками, сообщило Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО у западного побережья полуострова Крым обнаружены и уничтожены одна украинская управляемая ракета и два БПЛА самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Инцидент произошел около 10:30 мск.

Ведомство не уточнило, есть ли пострадавшие или разрушения.

Приблизительно в это время движение машин по Крымскому мосту приостановили, около 11:00 оно было возобновлено.

Минобороны с начала Россией военной операции регулярно сообщает о попытках Украины атаковать объекты на территории Крыма. В частности, 2 сентября украинские беспилотники за ночь трижды попытались ударить по Крымскому мосту, о еще одной атаке дронами министерство сообщило спустя неделю, 9 сентября.

Ведомство отчиталось 14 сентября об уничтожении над полуостровом 11 беспилотников, а в ночь на 21 сентября — 22 аппаратов.

Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк в августе предупреждал, что атак «неопознанных дронов» на Россию будет становиться больше. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев говорил, что «нападение на Крым означает нападение на Россию и эскалацию конфликта».

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