СМИ: Дания передала Украине танки Leopard с дефектами

«У десяти танков, которые уже на Украине, по информации немецких властей, есть некоторые небольшие дефекты. ВС Украины устраняют эти дефекты», — указано в документе.
Еще десять танков, переданных Украине, по-прежнему находятся в Польше.
«У двух из этих танков, согласно информации, серьезные повреждения», — приводит телеканал слова министра.
Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.
Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.