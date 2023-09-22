14:50 (мск), источник: © РИА Новости
Над Крымом сбили крылатые ракеты
СЕВАСТОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости. Крылатые ракеты сбиты силами ПВО над территорией Крыма, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
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«Над территорией Республики Крым силами ПВО сбиты крылатые ракеты. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации», — сообщил Аксенов.
Ракетный удар был нанесен по штабу Черноморского флота в Севастополе, информация о пострадавших уточняется, заявил ранее губернатор города Михаил Развожаев. Он обратился к жителям с просьбой не выезжать в центр города.