В Севастополе военный пропал без вести при ракетном ударе по штабу ЧФ

Таким образом ведомство скорректировало свое первоначальное сообщение, что военнослужащий погиб.
В ходе нападения повреждения получило историческое здание штаба, силы ПВО сбили пять ракет.
Об ударе по штабу ЧФ ранее сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он призвал граждан сохранять спокойствие и не выкладывать фото и видео с места ЧП.
Работают спасатели и все экстренные службы. Власти перекрыли движение в центре города из-за «специальных мероприятий».
ВСУ регулярно пытаются атаковать приграничные российские территории. Так, в ночь на 21 сентября средства ПВО уничтожили над Крымом 19 дронов.