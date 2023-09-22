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14:56 (мск), источник: © РИА Новости

В Севастополе военный пропал без вести при ракетном ударе по штабу ЧФ

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Один военнослужащий пропал без вести при ракетном ударе ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе, заявили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Таким образом ведомство скорректировало свое первоначальное сообщение, что военнослужащий погиб.

В ходе нападения повреждения получило историческое здание штаба, силы ПВО сбили пять ракет.

Об ударе по штабу ЧФ ранее сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он призвал граждан сохранять спокойствие и не выкладывать фото и видео с места ЧП.

Работают спасатели и все экстренные службы. Власти перекрыли движение в центре города из-за «специальных мероприятий».

ВСУ регулярно пытаются атаковать приграничные российские территории. Так, в ночь на 21 сентября средства ПВО уничтожили над Крымом 19 дронов.

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