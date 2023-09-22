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18:30 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ узнали о планах США передать Украине небольшую партию ракет ATACMS

ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. США передадут Украине небольшую партию оперативно-тактических ракет ATACMS, сообщил NBC News со ссылкой на трех американских чиновников и одного представителя конгресса.

Источник: U.S. Army

«Президент Джо Байден сказал <…> Владимиру Зеленскому, что США предоставят малое количество дальнобойных ракет», — говорится в материале на сайте телеканала.

Байден накануне принимал Зеленского в Белом доме.

По данным газеты Washington Post, США «близки к решению» передать ATACMS в кассетном исполнении, но не с боеголовкой.

В то же время в четверг советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на брифинге, что Байден «в итоге решил не поставлять ATACMS» Украине, но в будущем это возможно.

Киев с прошлого года просит Вашингтон передать эти ракеты. Как отмечал посол России в США Анатолий Антонов, такое оружие теоретически позволило бы ВСУ попытаться нанести удары вглубь российской территории, а это означает прямое втягивание Вашингтона в военное противостояние с Москвой.

В последнее время украинские военные используют для атак по приграничным районам кассетные боеприпасы, которые киевский режим получил от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

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