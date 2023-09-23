В Горловке поселок обесточен из-за обстрела со стороны ВСУ

Сроки восстановления электроснабжения не уточняются.
Всего за сутки Горловка 18 раз подвергалась обстрелам, следует из опубликованной градоначальником статистики.
Ранее, 16 сентября, женщина скончалась в больнице после обстрелов по Горловке. Тогда же Приходько сообщил о повреждении здания рынка в микрорайоне «Квартал 245» и жилого многоквартирного дома на проспекте Ленина Центрально-Городского района.
В тот день ВСУ обстреливали Донецк, Светлодарск и Горловку. Ранее сообщалось о трех погибших в Светлодарске.
Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.