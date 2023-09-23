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09:44 (мск), источник: РИА Новости

Власти Севастополя предупредили о ракетной опасности

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 сен — РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Севастополе, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Развожаев сообщал, что в Севастополе отработала ПВО, по предварительной информации, обломки ракеты упали в районе Сухарной балки.

«Внимание всем! Ракетная опасность!» — написал Развожаев.

Губернатор опубликовал рекомендации действий в ситуации ракетной опасности при нахождении в доме и квартире, на улице и в транспорте.

Ранее в Севастополе перекрыли рейд в Севастопольской бухте, остановив движение катеров и парома.

Киев в пятницу нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. При ракетном ударе было повреждено историческое здание штаба ЧФ, один военный пропал без вести, сообщило Минобороны РФ. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли с мерами предосторожности и уничтожили на полигоне, сообщил губернатор.

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