Сына экс-главы Армении Кочаряна обвинили в избиении четырех полицейских

Ранее адвокат написал в соцсетях, что Левона Кочаряна «жестоко избили» сотрудники спецназа полиции, он госпитализирован. В медцентре «Наири», куда он был доставлен, проинформировали, что у сына экс-президента диагностирована черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.
«Вчера Левон Кочарян был задержан по заведомо безосновательному подозрению. Суть подозрения заключается в том, что Кочарян избил четырех “красных беретов”. Из многочисленных видеокадров, выложенных в интернете, очевидно, что это классический ложный донос, поскольку “береты” сами пытали Левона Кочаряна в машине», — написал адвокат на своей странице в соцсетях.
Он считает, что задержание имеет политический контекст и является попыткой пресечь акции гражданского неповиновения.
«Решение о задержании было обжаловано в суде», — отметил адвокат.
Протесты в столице Армении не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.