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16:21 (мск), источник: Известия

В Ереване возобновились задержания протестующих на площади Республики

Днем субботу, 23 сентября, в столице Армении Ереване возобновились задержания протестующих у здания правительства на площади Республики. Кадры с места событий 23 сентября опубликовали «Известия».

Источник: РИА "Новости"

В акции протеста участвуют несколько десятков граждан. Активисты перекрыли движение транспорта, встав на пешеходном переходе.

Полицейские задерживают митингующих, так как те мешают движению транспорта. Задержания переходят в стычки с правоохранителями.

Накануне стало известно, что полиция Армении задержала одного из лидеров оппозиции Андраника Теваняна. Он участвовал в уличных акциях протеста и призывал премьер-министра Армении Никола Пашиняна уйти в отставку.

В тот же день депутат от оппозиционной фракции «Армения» Ишхан Сагателян в ходе митинга сказал, что за два дня протестов в Ереване против Пашиняна полицией было задержано около 500 человек.

19 сентября из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе в Ереване начались протесты против политики Пашиняна. Граждане страны обвиняют его в предательстве и требуют признать Нагорный Карабах.

В этот же день в Ереване у посольства России также начались стычки с полицией. Митингующие потребовали от России урегулировать ситуацию в Карабахе.

Протестные движения происходили на фоне отсутствия конкретных действий властей на начавшиеся «антитеррористические мероприятия» со стороны Азербайджана на территории Нагорного Карабаха. МВД Армении призвало граждан не поддаваться на провокации и не совершать действий, нарушающих общественный порядок. Командование российских миротворцев призывало стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь и начать переговоры.

20 сентября сотрудники полиции предприняли попытки применять силу к протестующим гражданам, которые собрались на площади Республики и стали забрасывать камнями и бутылками здание правительства страны.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992−1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В настоящее время Азербайджан полностью контролирует территорию страны, включая и Нагорный Карабах, где в основном проживают этнические армяне.

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