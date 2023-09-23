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19:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Минобороны РФ сообщило о нарушении режима прекращения огня в Карабахе

Министерство обороны России сообщило, что в Мардакертском районе Нагорного Карабаха, находящемся в зоне ответственности российских миротворцев, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В результате пострадал военнослужащий Азербайджана, уточнило военное ведомство.

Источник: РИА "Новости"

«В результате перестрелки получил ранение один военнослужащий ВС Азербайджана. Командованием российского миротворческого контингента во взаимодействии с азербайджанской стороной и представителями Карабаха по данному факту проводится разбирательство», — говорится в пресс-релизе Минобороны.

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе установлен с 13:00 20 сентября. Тогда Минобороны Азербайджана сообщило о завершении «антитеррористической операции». Армия Нагорного Карабаха, в свою очередь, объявила о решении сложить оружие и прекратить огонь в одностороннем порядке.

Вечером 20 сентября, через несколько часов после установления режима прекращения огня, Минобороны Армении сообщило об обстреле вооруженными силами Азербайджана армянских позиций в районе населенного пункта Сотк Гегаркуникской области. Минобороны Азербайджана отвергло обвинения и назвало информацию об обстреле ложной.

Лусине Баласян

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