Минобороны РФ сообщило о нарушении режима прекращения огня в Карабахе

«В результате перестрелки получил ранение один военнослужащий ВС Азербайджана. Командованием российского миротворческого контингента во взаимодействии с азербайджанской стороной и представителями Карабаха по данному факту проводится разбирательство», — говорится в пресс-релизе Минобороны.
Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе установлен с 13:00 20 сентября. Тогда Минобороны Азербайджана сообщило о завершении «антитеррористической операции». Армия Нагорного Карабаха, в свою очередь, объявила о решении сложить оружие и прекратить огонь в одностороннем порядке.
Вечером 20 сентября, через несколько часов после установления режима прекращения огня, Минобороны Армении сообщило об обстреле вооруженными силами Азербайджана армянских позиций в районе населенного пункта Сотк Гегаркуникской области. Минобороны Азербайджана отвергло обвинения и назвало информацию об обстреле ложной.