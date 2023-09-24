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10:12 (мск), источник: ТАСС

Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух танков Leopard на купянском направлении

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Группировка войск «Запад» уничтожила на купянском направлении два танка Leopard и две 152-мм буксируемые гаубицы 2А65 «Мста-Б» Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Спецоперация на Украине
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«В ходе боевых действий личным составом группировки войск “Запад” уничтожены два танка Leopard, две 152-мм буксируемые гаубицы 2А65 “Мста-Б” и минометный расчет в районах Стельмаховка, урочище Кринички, Песчаное, Петропавловка», — сказал Зыбинский.

По его словам, в полосе обороны 1-й танковой армии противник предпринял попытку провести ротацию подразделений 25-й воздушно-десантной бригады на передовых позициях в районе Берестовое. Огнем артиллерии группировки ротация сорвана.

Общие потери противника составили более роты живой силы, два пикапа, один беспилотный летательный аппарат.

Кроме того, по данным Зыбинского, на купянском направлении оперативно-тактическая авиация группировки войск «Запад» нанесла авиационный удар по пунктам временной дислокации подразделений 44-й механизированной и 68-й егерской бригад в районах Копанки, Першотравневое.

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